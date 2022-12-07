رئيس شعبة الذهب: لا صحة لوقف إعلان أسعار المعدن الأصفر.. والطلب عليه متزايد

كشف المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، حقيقة وقف إعلان أسعار الذهب اليوم، بسبب عدم ارتفاع الأسعار وعدم استقرارها.

كلام غير دقيق بالمرة

ونفى ميلاد خلال تصريحات تليفزيونية، وقف إعلان أسعار الذهب أو وقف بيعه، مشيرًا إلى أنه كلام غير دقيق بالمرة، مؤكدًا أن سوق الذهب حرة وتعتمد على عنصر العرض والطلب بشكل أساسي، خاصة بعد الانفصال عن السوق العالمية.

وأشار إلى أنه لم يعد يتم استيراد الذهب الخام بالسعر العالمي، وأن الطلبات المتزايدة تحدث على الذهب الموجود بالفعل في السوق المحلية.

الذهب ما زال ملاذا آمنا للادخار

وشدد رئيس شعبة الذهب على أن الذهب ما زال ملاذا آمنا للادخار، مدللًا على ذلك بالارتفاع الكبير في سعره، مشيرًا إلى أن ما يحدث استثنائي وعرضي بسبب الهجمة الشرسة على شراء الذهب من الأفراد والشركات التي تشتري الذهب لوضع مدخراتهم فيه، مؤكدًا أن ذلك يؤثر على أسعار الذهب، خاصة في سوق مغلقة مثل المصرية.

وارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي خلال الساعات الماضية، حيث تجاوزت أسعار جرام الذهب عيار 24 مبلغ 2000 جنيه لأول مرة.