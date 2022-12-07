مرشحة بانتخابات «جامعة القاهرة»: أتمنى العمل مأذونة وسأقدم تخفيضات لزملائي

آلاء طارق، طالبة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، أعلنت ترشحها لانتخابات اتحاد الطلاب وتحديدا على مقعد اللجنة الثقافية، قائلة إن اهتمامها بالثقافة بدأ بإعدادها رواية بالتعاون مع زملائها، وخلال مشاركتها السابقة باتحاد الطلاب اكتسبت مهارات الإلقاء والحديث أمام الجمهور، مضيفة «النشاط الطلابي أكسبني القدرة على المذاكرة وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار، وبدأنا برصد مشكلات الطلاب ونقلنا أصواتهم لإدارة الكلية».

اتحاد الطلاب يقدم لهم الخبرة والمعرفة

وتابعت «طارق»، في حديثها لـ«الوطن»، أن اتحاد الطلاب يستقبل طلاب الفرقة الأولى ويقدم لهم الخبرة والمعرفة ويساعدهم على تنمية قدراتهم العلمية والفنية والثقافية وكذلك مساعدتهم في الدراسة ووضع خطط المذاكرة، لافتة إلى أن اتحاد الطلاب له دور كبير في تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال شبكة العلاقات العامة التي يكونها الطالب وتمكنه من الحصول على فرص عمل.

خطتها الانتخابية مجلة ودورات تدريبية

وعن خطتها للجنة الثقافية باتحاد الطلاب قالت «أخطط لعمل مجلة، وتوفير دورات تدريبية لتعليم الخط العربي والحديث بالفصحى وتجويد القرآن»، متابعة «أسرة من أجل مصر كيان قائم على التعاون وتقديم المعرفة التي يبحث عنها الطالب».

حلم العمر مأذونة بعد التخرج

وعن طموحها المستقبلي قالت: «نفسي أكون مأذونة بعد التخرج، من خلال التدريب والحصول على الدورات اللازمة ويكون عندي مكتب خاص بي، وهقدم خصومات لزملائي من خريجي كلية دار العلوم 80% كرد جميل لطلاب كليتي، ووالدي شجعني وقالى أهم حاجة إني أكمل حفظ قرآن».