عميد «دار علوم القاهرة»: الطالبات سيطرن على انتخابات اتحاد الطلاب بنسبة 92%

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن طلاب دار العلوم يتميزون بالإيجابية والمشاركة في الأنشطة المختلفة، ويدركون جيدا أن الجامعة فرصة ثمينة لتكوين الشخصية، والمعرفة ليست قاصرة على الكتب والعلم ولكنها تتضمن اكتساب مهارات مختلفة منها المشاركة في الأنشطة الطلابية والانتخابات والفعاليات الثقافية والرياضية والفنية.

مبدعون من أجل مصر

وأوضح عميد الكلية في تصريح خاصة لـ«الوطن» أن الطلاب ينطلقون تحت شعار مبدعون من أجل مصر مع توظيف الثقافة والفنون في نشر قيم التسامح والوعي ومحبة الوطن وكذلك التعريف بإنجازات الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن الطلاب المشاركين في انتخابات اتحاد الطلاب كانوا من المشاركين في حلقات نقاشية حول قضية البيئة عقدتها الكلية بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ، مشيرا إلى أن الطالبات تصدرن المشهد في انتخابات اتحاد الطلاب هذا العام بنسبة تصل إلى 92% من إجمالي المتقدمين للترشيح الذي بلغ 81 طالبا.

برامج في الأنشطة الطلابية

وأشار إلى أن الكلية تقدم عدة برامج في الأنشطة الطلابية لربط المحتوى الدراسي للكلية بأنشطة مؤسسات الدولة الثقافية، لافتا إلى أن طالب دار العلوم أصبح أكثر فهما واستيعابا لم يحدث حوله ولم يعد يؤمن بفكرة الشائعات، وتحول من فكرة التصديق إلى التثبت وبدأ الآن يوازن بين ما يحدث وما يقال، ونتج عن ذلك انحياز خياراته إلى بلاده وثقافة البناء.

وأضاف عميد كلية دار العلوم، أن الطلاب المرشحين بالانتخابات قدموا برامج انتخابية متميزة تعبر عن أحلام وطموحات الشباب المصري.