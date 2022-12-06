«سياسة واقتصاد القاهرة»: فوز 31 مرشحا بالتزكية في انتخابات اتحاد الطلاب

قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن انتخابات اتحاد الطلاب أجريت في أجواء ديمقراطية، وتم الإعلان عن بدء فعاليتها منذ 3 أسابيع، وتقدم 49 طالبا لخوض منافساتها وانطبقت الشروط على 33 منهم، وانتهت بفوزهم بالتزكية، لافتا إلى أن التشكيل النهائي لاتحاد الطلاب سيعلن يوم الثلاثاء المقبل.

المرشحون لديهم أفكار جيدة

وأوضح «السعيد» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مقترحات الطلاب المرشحين تؤكد أنهم يحملون طموحات كبيرة، ويهدفون لتقديم الدعم لكليتهم وللدولة بشكل عام، ولديهم أفكار جيدة، مشيرا إلى أن من واجب المسؤولين الاستماع للطلاب دائما وتقويمها وتقديم الدعم المطلوب لها.

وذكر أن الكلية تقدم دعمها للطلاب على مختلف المستويات، ومنه الدعم الرياضي للطلاب الموهوبين وصقل مهاراتهم، إضافة للدعم الثقافي من خلال الندوات والدورات التدريبية التي تنمي فكر الطلاب.

دعم الكلية للطلاب

وأشار «السعيد» إلى أن الكلية تقدم دعمها من خلال رعاية الشباب للطلاب المتعثرين ماديا في كل البرامج الدراسية، بما فيها البرامج الخاصة بالمصروفات، مضيفا أنه إذا حدث للطالب ظرف طارئ مثل وفاة ولي الأمر، أو ظهور حالة مرضية في أسرته، يحق له تلقي الدعم الفوري من الكلية.

أسرة «من أجل مصر»

وأضاف عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن أسرة «من أجل مصر» أُنشئت منذ 5 سنوات، وكان من المشاركين في تأسيسها، وهذا العام تستعيد نشاطها من جديد، لافتا إلى أن الكلية ستقدم كل الدعم لها من خلال ترشيح الطلاب للانضمام إليها، أو استضافة فعالياتها.