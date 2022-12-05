إجراء جولة الإعادة لانتخابات اتحاد الطلاب بـ3 كليات بجامعة سوهاج اليوم

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج، نتائج الجولة الأولى، والتي أسفرت عن حسم نتائج 14 كلية بالتزكية، وسيتم اليوم إجراء جولة الإعادة بكليات الآداب، والزراعة، والحقوق، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

809 طلاب يخوضون انتخابات اتحاد الطلاب

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن 809 طلاب وطالبات يتنافسون على عضوية الاتحادات الطلابية بلجان الأنشطة الرياضية، والثقافية، والفنية، والأسر، والجوالة، والعلمية، والاجتماعية، مؤكداً أن الجامعة حريصة على إجراء الانتخابات الطلابية فى إطار ديمقراطي ناضج، فهي تقف على مسافة واحدة من جميع الطلاب، من أجل توفير بيئة تنافسية عادلة، وإرساء مباديء النزاهة والشفافية.

جدول الانتخابات في الجامعة

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لانتخابات اتحاد الطلاب، أن اليوم تُجرى انتخابات الإعادة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عصراً، مضيفاً أن غداً الثلاثاء ستُعقد انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات المختلفة، ويم الأربعاء انتخابات رئيس الإتحاد ونائبه على مستوى الكليات.

اللجنة العليا للإشراف على الإنتخابات

وأشار محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، إلى أن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب برئاسة الدكتور عبدالناصر يس، تضم كلاً من الدكتور أحمد محمد عبد الحكيم الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور سمير أبو المجد محمد المدرس بكلية الحقوق، وصبري محمد إبراهيم القائم بعمل مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، وماري مرقص الطالبة الفرقة الرابعة بكلية التربية، ومحمد جمال فؤاد الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق.