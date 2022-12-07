مرشح بانتخابات «طلاب جامعة القاهرة»: هدفي نقل تراث الفن النوبي لزملائي

محيي الدين زكريا، طالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، قرر الترشح لمقعد اللجنة الفنية باتحاد الطلاب وخوض منافسة الانتخابات، وقال إنه يحب الرسم والفنون الشعبية الخاصة بأهل النوبة، مضيفا «فضلت اللجنة الفنية لأتمكن من نقل التراث الفني النوبي لزملائي من طلاب الكلية، وقدمت عروضا فنية نوبية في الكلية وعجبت الطلاب جدا».

سنوات من ممارسة الأنشطة

وأضاف «زكريا»، لـ«الوطن»، أن الأنشطة الطلابية مكَّنته من التعامل مع مختلف الشخصيات وعرضته لمواقف وضغوط متنوعة بالإضافة لتعلمه ترتيب الأولويات وتنظيم وإدارة الوقت بين المذاكرة وممارسة النشاط الطلابي، لافتا إلى أنه على مدار سنوات من ممارسة الأنشطة والمرور بتجارب مختلفة يتمكن الطالب في النهاية من التغلب على أي مشكلة أو أزمة يواجهها في حياته بعد التخرج.

تنسيق جداول المحاضرات مع الأنشطة

وأوضح أنه خلال مشاركته في اتحاد الطلاب على مدار 3 سنوات تمكن من المساعدة في حل مشكلات تواجه الطلاب تتعلق بنظام تسجيل المواد والمذاكرة والتعلم عن بعد وتنسيق جداول المحاضرات مع الأنشطة ومساعدة الطلاب في الاشتراك بالبطولات والأنشطة التي تقدمها وزاراتا الشباب والرياضة والتعليم العالي.

مشروع خاص في مجال الرسم والتصوير

وعن حلمه قال محيي الدين زكريا «أتمنى أسس مشروع خاص في مجال الرسم والتصوير والترويج له على منصات التواصل الاجتماعي لأنه حلمي من قبل المرحلة الثانوية، وبدأت أتعلم في دورات تدريبية للرسم والتصوير»، متابعا «أسرة من أجل مصر كيان كبير وبيجمع طلاب من كل الكليات وبيساعدهم إنهم يحضروا مناسبات وأحداث مهمة ويلتقوا المسؤولين والوزراء، بما يكسبهم الخبرة في التعامل مع القيادات، بالإضافة للدورات والكورسات التدريبية المجانية المقدمة لطلاب أسرة من أجل مصر».