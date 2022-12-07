ملك المغرب يهنئ «أسود الأطلس» هاتفيا ويدعوهم إلى مواصلة تشريف الكرة الوطنية

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، ومدرب المنتخب الوطني، وليد الركراكي، لتهنئتهم بتأهل منتخب المغرب لدور الـ8 بكأس العالم لأول مرة في تاريخها.

وبحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية فإن ملك المغرب أعرب في اتصاله عن أحر التهاني للاعبين والطاقمين الفني والإداري الذين قدموا أفضل ما لديهم وساروا بشكل رائع خلال هذه المسابقة الرياضية الكبرى.

كانوا في مستوى طموحات وتطلعات الجمهور المغربي العريض

وأشاد ملك المغرب بالأداء التاريخي لأعضاء المنتخب الوطني الذين كانوا في مستوى طموحات وتطلعات الجمهور المغربي العريض الذي يشجعهم بالمغرب وفي قطر وفي جميع أنحاء العالم.

ودعا العاهل المغربي لاعبي المنتخب إلى الحفاظ على نفس النهج في هذه المسابقة، ومواصلة تشريف كرة القدم الوطنية ورفع العلم الوطني عاليا.

المغرب يحقق انتصارا تاريخيا في المونديال

وحققت المغرب انتصارًا تاريخيًا على منتخب إسبانيا بطل نسخة كأس العالم لعام 2010 بعدما فازت عليه بركلات الترجيح بنتيجة 3 أهداف بدون رد تألق خلالها حارس المرمى ياسين بونو.

وحجز المغرب بطاقة التأهل لدور الـ8 ليصبح أول منتخب عربي في التاريخ يصل مكانة الثمانية الكبار في مونديال قطر الذي يُقام لأول مرة على أرض عربية.