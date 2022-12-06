ناقد رياضي لـ يوسف الحسيني: فوز المغرب على إسبانيا ملحمة عربية

قال الناقد الرياضي أحمد عبدالباسط، إن الشارع العربي كله يرتدي قمصان المنتخب المغربي اليوم، مؤكدا أن الانتصار على إسبانيا بمثابة ملحمة عربية.

وأضاف «الحسيني»، خلال مداخلة ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه على شاشة القناة الأولى، «كان بجواري عصام الحضري، وقالي إنه حاسس إن مصر اللي بتلعب، وكان منفعلا مع كل كرة لياسين بونو، والمنتخب المغربي رفع طموحات العرب».

«بونو» قائد داخل الملعب

وتابع: «الحضري قال عندما أنقذ بونو الكرة في الدقيقة 75 إن هذه الكرة هي كرة المباراة، وطلبت منه أن يقيمه، فقال سأقيمه عندما يصل الفريق إلى ضربات الجزاء، وقال إنه متابع للدوري الإسباني، ويرى بونو حارس ذا شخصية ثابتة، وهو قائد داخل الملعب».

واستطرد: «الحضري بعد المباراة قال إن بونو يأخد عشرة من عشرة»، فيما ذكر أحمد عبدالباسط، أن «الجمهور مقعدش دقيقة في الملعب، وكان بيشجع من أول دقيقة لآخر دقيقة».

وأوضح: «تحدثنا عن المدير الفني المغربي الركراكي، وقال الحضري إنه مدرب وطني لذلك كان قادرا على زرع الروح فيهم، لأن المدرب الوطني هو اللي بيوصل لهم شعور الجمهور إيه».