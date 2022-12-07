قطار مبادرة «أنت الحياة بالأخضر» يصل المنيا.. تعليم وتدريب وقوافل علاجية

6 أيام متتالية لفعاليات مبادرة «أنت الحياة بالأخضر» في محافظة المنيا بداية من أول ديسمبر حتى اليوم السادس من الشهر الجاري، إذ شهدت فعاليات المبادرة عدد من الأنشطة المختلفة في مختلف المجالات المختلفة.

ومن بين فعاليات أنت الحياة بالأخضر في المنيا، قافلة بيطرية شاملة بمشاركة جامعة المنيا تستهد فحص وتقديم العلاج اللازم، فضلًا عن ورشة عمل بالتعاون مع كلية الزراعة بالجامعة؛ لتعليم وتدريب السيدات المعيلة على الصناعات المنزلية، وكذلك ندوات توعية وإرشاد زراعي.

فعاليات «أنت الحياة بالأخضر»

ولاقت فعاليات وقوافل مبادرة «أنت الحياة بالأخضر» حضور ومشاركة واسعة من أهالي محافظة المنيا، فيما استمرت الفعاليات التوعوية والثقافية، وورش الحكي، وفعاليات برنامج خطوة نحو الأفضل، وورش العمل الحرفية، حتى اليوم السادس على التوالي، فضلا عن قوافل محو الأمية الثابتة والمتنقلة من خلال «طرق الأبواب» لعرض الخدمات المتعددة لمحو الأمية.

زيارات طلابية للمبادرة

واستقبلت مبادرة «أنت الحياة بالأخضر» عدد من الزيارات لطلاب المدارس؛ للتعرف على أنشطة المبادرة التي تقدمها لأهالي الريف المصري، كما حضر الطلاب الفعاليات التوعوية والثقافية، بإجمالي ما يزيد على 300 طالب وطالبة، وتمّ توزيع عليهم قصة «حلم فارس»، وتقديم ورشة حكي للأطفال.

يذكر أنَّ «حلم فارس» هي إحدى القصص القصيرة للكاتبة وسفيرة «حياة كريمة» الدكتورة سماح أبو بكر عزت، والتي تعد أول مشاركاتها مع مؤسسة «حياة كريمة».