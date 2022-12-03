تدريب سيدات ملوي على تركيب العطور وصناعة الحلي ضمن مبادرة «أنت الحياة»

أقام المجلس القومي للمرأة ورش تدريبية لسيدات من مختلف الأعمار بقرية معصرة ملوي، في جنوب محافظة المنيا، لتعليمهن تركيب العطور، وصناعة الحلي، والمشغولات اليدوية، ضمن فاعليات مبادرة «أنت الحياة» التي أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة»، بالتعاون مع محافظة المنيا، وعدد من الجهات الشريكة، بهدف تنمية القرى وتوفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا.

تركيب العطور والمشغولات اليدوية

وقال أحمد العمدة، منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، إن فعاليات مبادرة «أنت الحياة» بقرية معصرة ملوي، شملت تنظيم 17 ورشة عمل حرفية تستهدف عددا من السيدات، حيث يتولى فريق من المجلس القومي للمرأة تدريبهن علي مهن حرفية متنوعة أبرزها، صناعة الحلي والنحاس، وتركيب العطور، والمشغولات اليدوية.

وأضاف أن هناك فعاليات أخرى يتم تنفيذها ضمن المبادرة التي انطلقت الخميس الماضي وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، ومنها ورش عمل توعية للكبار، وطبيب الاستشارات وفعاليات للأطفال ينظمها صندوق مكافحة الإدمان، وقوافل طبية وتوعية نفسية، وجلسات دوار، وأمسيات الأسرة المصرية، وملتقي توظيف، وورش حكي للأطفال، إضافة لتوزيع كراتين مواد غذائية.

جلسات الدوار بحضور رجال دين

وقالت سمية بهاء، عضو فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، وممثل مقعد ذوي الإعاقة، إن المجلس ينظم أكثر من نشاط في مبادرة «أنت الحياة» التي أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة»، أبرزها جلسات الدوار بحضور رجال دين، لتنشئة وتربية الأسرة المصرية علي قبول الآخر ودعم القيم، والحرف اليدوية، وتستهدف سيدات من مختلف الأعمار، مع إشراك ذوي الإعاقة تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام.