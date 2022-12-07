إصابة 3 ضباط إثر انفجار بمركز شرطة في إندونيسيا

قال مسؤولون في الشرطة الإندونيسية، إنّ 3 ضباط على الأقل أصيبوا في انفجار بمركز للشرطة اليوم، في مقاطعة جاوة الغربية، حيث تحقق السلطات في مصدر الانفجار.

وذكرت صحيفة «جاكرتا بوست» الإندونيسية، نقلا عن شهود عيان، أفادوا بوقوع انفجار قوي، بينما عرض تلفزيون كومباس لقطات لأضرار لحقت بمدخل مركز للشرطة في مدينة باندونج، وأغلقت الطرق في المنطقة.

هجمات في إندونيسيا

ولم يتضح على الفور مصدر الانفجار، فيما تتعرض إندونيسيا لهجمات يشنها متشددون، في حين أنّ الشرطة مستهدفة في بعض الأحيان.

وفي العام 2019، أنشأت إندونيسيا قانونًا جديدًا صارمًا لمكافحة الإرهاب بعد التفجيرات الانتحارية المرتبطة بجماعة أنشاروت دولة JAD التي تنتمي أفكارها لتنظيم داعش الإرهابي.