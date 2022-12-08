مهام جديدة لقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.. تدريب حرفي ومهني للسجناء

تعطي وزارة الداخلية قطاع الحماية المجتمعية «السجون سابقًا» اهتمامًا كبيرًا وخاصة نزلاء تلك المراكز خلال مدة العقوبة بالتدريب وبعد قضاء العقوبة بتوفير فرص عمل لهم، فتم استحداث مشروعات جديدة (صناعية – زراعيـة – حيوانية وداجنة و مزارع سمكية) بالإضافة إلى تطوير القائم منها، لتسهم في تأهيل وتدريب نزلاء السجون على مستوى جميع مناطق السجون وامتهانهم بحرف تساعدهم على كسب قوت يومهم عقب الإفراج عنهم، بالإضافة لتحقيق دخل لهم أثناء فترة تواجدهم داخل السجون من أرباح بيع المنتجات.

الوطن تستعرض مهام قطاع الحماية المجتمعية وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية على منصة الوزارة الإلكترونية وهي كالتالي:

- تشجيع النزلاء ذوى المواهب الفنية بمزاولة الهوايات المختلفة (كالرسم والنحت والأركت ، وأعمال التطريز والتريكو ، والعزف على الآلات الموسيقية وغيرها)، بالأماكن المناسبة بالسجون والتى تم تخصيصها لممارسة تلك الهوايات.

- تيسير الحصول على الخامات اللازمة بالإضافة لمساعدة السجناء فى تسويق منتجاتهم ، إذا رغبوا في ذلك.

- إنشاء بعض مراكز التشييد والبناء بمراكز التأهيل ، وذلك بالتنسيق مع جهاز التشييد والبناء التابع لوزارة الإسكان ، لتدريب نزلاء السجون على الحرف اليدوية (كالنجارة والسباكة والبياض وأعمال الكهرباء.. إلخ).

- التنسيق مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى لإنشاء مراكز تدريبية وتأهيلية بسجون وليمانات القطاع تساهم فى تدريب السجناء ، وإنشاء مراكز موازية لها بالمجمتع الخارجى لإلحاق المفرج عنهم للعمل بها .

- قطاع الحماية المجتمعية صرحًا إنتاجيًا لديه العديد من المشروعات الصناعية منها مصانع للأثاث الخشبى بأبى زعبل والقناطر و برج العرب، ومصنعين للكونتر والأثاث المعدنى بطره ومصنع للحلاوة الطحينية بالمرج ، ومصنعين للملابس الجاهزة بالقناطر ومصنع للأعلاف بمنطقة وادي النطرون.

- ورش تأهيلية على مختلف الحرف بالسجون، كذا مشروعات زراعية وإنتاج داجنى وحيوانى تستهدف جميعها تأهيل نزلاء السجون على كافة الحرف بما يوفر لهم فرص عمل شريف عقب الإفراج عنهم.

- ممارسة الرياضة من أهم العناصر الرئيسية لشغل أوقات الفراغ ، حيث يتم من خلاله توجيه طاقات السجناء إلى محاسن الأخلاق , ومن هذا المنطلق فقد تـــم تدعيم كافة السجون بالأدوات والملابس الرياضية ، وتجهيز الملاعب ، وإجراء مباريات عديدة فى مختلف الألعاب الرياضية (كرة قدم – طائرة – سلة - يد – كرة السرعة – تنس الطاولة وغيرها).