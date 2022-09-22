تعرف على خطوات تقديم طلب «أونلاين» لزيارة النزلاء في السجون

تبحث الكثير من الأسر المصرية ممن لديهم شخص مسجون على خلفية قضية ما، عن طريقة تقديم طلب حتى تتمكن من رؤيته والتحدث معه، لذلك تستعرض «الوطن» في السطور التالية خطوات طلب زيارة النزلاء في السجون.

خطوات تقديم طلب «أونلاين» لزيارة المسجون

أتاحت وزارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية، تيسيرا وتسهيلا على المواطنين ممن يعانون من مشكلات في التوجه إلى أماكن الجهات المعنية لإستخراج أوراق رسمية لهم، خدمة تقديم طلب لزيارة النزلاء في السجون.

وتأتي الخطوات لتقديم الطلب كالآتي:

- يجب على مقدم طلب زيارة نزيل في السجن أن يبحث على منصة وزارة الداخلية عبر موقع البحث العالمي «جوجل»، ثم يظهر أمامه عدة اختيارات وخدمات، عليه الضغط على خيار تقديم طلبات زيارة المسجونين.

- ثم الانتقال للخطوة التالية، وهي التسجيل في الموقع، من خلال كتابة البريد الإلكتروني الخاص بمقدم الطلب، والرقم السري.

- ملئ بعض البيانات عن الطالب الذي يرغب في زيارة المسجون، ومن ثم ستظهر رسالة بيانات نزيل السجن، وأيضا بيانات الطالب التي أدخلها، وسيحصل على رقم الطلب، ويحتفظ به، حتى يتمكن من متابعة الطلب ومعرفة الموعد.