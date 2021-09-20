صفية القباني: كل الشكر للرئيس السيسي لدعمه الفنانين التشكيليين

وجهت الدكتورة صفية القباني رئيسة نقابة الفنانين التشكيليين رسالة شكر إلى الرئيس السيسي بعد قراره بتوجيه الرعاية للفنانين التشكيليين، وتحسين المعاش والحماية الاجتماعية، قائلة إن تصريحات الرئيس بدعم النقابات الفنية والتشكيلية، وما يتبعه من تعديل التشريعات لتحسين موارد النقابات ورفع المعاشات وعمل حماية اجتماعيه وتأمينه وتأمين صحي شامل، مؤكدة أنها مبادرة عظيمة أول مرة تحدث منذ إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين عام 1976

تعديل مواد القانون وقاعدة بيانات لجميع الأعضاء

وقالت لـ «الوطن»: تصريحات الرئيس تتويج لجهود كبيرة من بينها ما صرحت به وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج أول الشهر الجاري أثناء احتفال النقابة بتكريم الرموز وانشاءها منذ 45عام، من خلال تكوين لجان رفيعه المستوي برئاسة المستشار رضا عبد المعطي رئيس هيئة الرقابة المالية، درست القانون وعدلت مواد الموارد المالية وأنشأت قاعدة بيانات لعمل تأمين اجتماعي وصحي لكل الأعضاء.

وأضافت: وقد تعهدت منذ ديسمبر 2020 ببدء العمل في لجان لتعديل المعاش حتي موافقة مجلس الوزراء علي مشروع القانون، والذي أعلنته وزيرة التضامن في جلسة مجلس الوزارء بتاريخ 1 سبتمبر الجاري.

وأوضحت: كنا نؤكد أننا نعمل ونحترم الجمعية العمومية وثقتها فينا ونحن لا نرغب إلا في رضا الله والعمل لمصلحة الجمعية العمومية، مشيرة: وجاء إعلان الرئيس أمس تتويجا للجهود منذ بدء المبادرة مع وزيرة التضامن منذ ديسمبر 2020 رغم التيارات المضادة التي عملت ضدنا وضد مصلحة النقابة منذ اليوم الأول لنجاحي في الانتخابات وتلك المجموعة ومن خلفها التي ظلت تكذب ما نعلنه.

وأشارت إلى أن تصريح رئيس الجمهورية جاء تكليلا لجهود كتيبه عملت في ظل ظروف صعبة بدعم من الله وبتوجيهات رئيس الجمهورية منذ ديسمبر 2020 لتحسين معاش الفنان التشكيلي وعمل حماية اجتماعية وصحية يستحقها الفنان التشكيلي، واهتمام الدولة اهتمام كبير وفقا لمبادرة الرئيس منذ ديسمبر 2020.

نقيبة التشكيليين توجه الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي

وقالت: لم يُسلط الضوء علي الفنان التشكيلي إلا في عهد الرئيس السيسي، من خلال توجيهاته بتحسين المعاش والحماية الاجتماعية والاهتمام بالفنون وإطلاق عاصمة الفنون وعمل مسابقات تجميل لإشراك الفنانين في تجميل العاصمة الإدارية ومدينة الألعاب الأولمبية وغيرها، ووجهت الشكر لوزيرة التضامن وكتيبه العمل معها، ووزارة العدل وهيئة التامين الصحي علي جهدهم في ظل تعديل منظومة عفا عليها الزمن وقانون لم يتغير منذ عام 1976ومعاش لا يليق فضلا عن انعدام الموارد.

وأضافت: ونحن نزف إلى الفنانين التشكيليين هذا الخبر اليوم تأكيدا على احترامي لوعدي معهم لتحسين المعاش منذ انتخابات النقابة يناير 2020 وتحسين منظومة التامين الصحي الشامل وعمل تأمين اجتماعي يكفل معاش آخر لكل فنان، ونتمنى لكم التوفيق في آخر خطوات مشروع القانون في مجلس النواب الشهر القادم للبدء بالعمل في تحسين المعاش مع البدء في التأمين الاجتماعي والتامين الصحي.