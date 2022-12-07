استمرار الدورات التدريبية لتنمية مهارات شيوخ معاهد إعدادي وثانوي بكفر الشيخ

واصلت منطقة كفر الشيخ الأزهرية أعمال الدورات التدريبية بمعهد محمد رجب الابتدائى المجاور للمنطقة، لتنمية مهارات شيوخ معاهد المرحلتين الإعدادية والثانوية، على الأعمال الإدارية، والإلمام بالمهام والواجبات والحقوق لديهم.

محتويات البرنامج التدريبي

ويحتوى البرنامج التدريبي لشيوخ المعاهد علي عدد من الموضوعات التكاملية الشاملة التي يحتاج إليها المتدربين، التي من أهمها الإلمام بأعمال الامتحانات، وشؤون الطلاب، والتعرف على الواجبات والحقوق والمهام الخاصة بشيخ المعهد، وعلاقته بالوحدات الإدارية الأخرى، بالإضافة إلى المهام التربوية، والاختبارات، والوزن النسبي، وإدراك ثقافة الجودة.

وانطلقت فعاليات الدورة التدريبية منذ حوالي أسبوع لتنتهي غداً الخميس 8 ديسمبر 2022م، ويشهدها 28 متدرباً، بمتابعة مستمرة من الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

توفير كافة الاحتياجات اللازمة للمتدربين

ومن جانبه، أشار الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، إلى أنه تنظيم هذه الدورات التدريبية لتحصيل أكبر قدر ممكن من المعلومات والاحتياجات الفنية والإدارية لتلافي أياً من السلبيات التي يتم رصدها بالمعاهد خلال جولاته، موجهاً توفير كافة الاحتياجات اللازمة للمتدربين خلال انعقاد التدريب، وتذليل أي عقبات تعوقهم على الفور، وتوفير الكوادر البشرية المختصة بتساؤلاتهم للرد علي كافة استفساراتهم.

ويشرف على الدورات الدكتور السيد عبد السميع، مدير إدارة التدريب بالمنطقة، ويقوم بالإعداد والتنظيم لإقامة هذه الدورة كُلًّ من: الدكتور هاني عيد، ومحمد الزواوي، عضوي إدارة التدريب بالمنطقة.