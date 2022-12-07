انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في سوهاج الأحد المقبل

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، استعدادات مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بدءا من الأحد المقبل، وحتى الأربعاء 14 ديسمبر الجاري، وذلك للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات ولمدة أربعة أيام متتالية .

ووجه محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، والمديريات الخدمية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لفرق التطعيم لإنجاح الحملة وتحقيق الهدف المنشود منها، والإعلان عنها في جميع الإذاعات المحلية، ووسائل التواصل الاجتماعي.

2561 فريقا طبيا يستعد لتطعيم 909 آلاف و682 طفلا

من جانبه، أوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة صحة سوهاج، أن هناك 2561 فريقا طبيا يستعد لتطعيم 909 آلاف و682 طفلا بمحافظة سوهاج من عمر يوم حتى خمس سنوات بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين بغض النظر عن جنسياتهم وأن التطعيم آمن ومجاني، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال فرق التطعيم المتحركة في البندر والريف، كما تبدأ أيضا الفرق الثابتة أعمال التطعيم بالمراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، والميادين العامة، ومحطات السكك الحديدية.

ولفت وكيل صحة سوهاج، إلى أنه يتم خلال الحملة أيضًا نشر فرق التوعية والتثقيف الصحي، والإعلام السكاني؛ للإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات التي تشغل المواطنين .