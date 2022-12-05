أماكن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في القاهرة: تبدأ الأحد

أعلنت وزارة الصحة موعد حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في الفترة من 11 الى 14 ديسمبر الجاري على مستوى الجمهورية، إذ تستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات سواء مصريين أو أجانب، ويتم التركيزعلى 16 مليون طفل.

من جانبها، واستعدت محافظة القاهرة لإطلاق حملة التطعيمات بالتنسيق مع مديرية الصحة في القاهرة بإعداد المقرات الثابتة لحملة التطعيم ضد مرض ضد شلل الأطفال بمختلف الأحياء، ومنها حي شرق مدينة نصر والحي الثامن في القاهرة ومناطق تمركز القوافل الطبية للتطعيمات هي كالتالي:

- مسجد الرضوان

- مركز كبير الحي الثامن

الحي العاشر:

- مركز شباب الحي العاشر

- مسجد الرسول السويسري أ .و ب

- مسجد الصحابة

- مسجد عباد الرحمن

المنطقة التاسعة:

- مسجد الحسن

- السوق الطوب الرملي

- مسجدالهادي

- مسجد الوالدين

صقر قريش:

- أول شارع صقر قريش

- وسط شارع صقر قريش

- آخر شارع صقر قريش

شروق النادي الأهلي:

- شارع الشعراوي

- مساكن الفردوس

العزبة الوسطى

- شارع جامع شحاته

- مسجد الحرمين

مدينة الأمل

- شارع المزرعة

- مسجد البشير النذير

التبه والمثلث:

- المعصرة

- شارع شهداء الثورة

- مسجد العذراء

- تموين أبوإسلام

الزهور:

- مسجد الهداية

- قهوة عمار

- الأسيوطي شارع حسني مبارك

- النادي الأهلي

- جنينة مول

تغطية كل الشوارع والميادين

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنّ الفرق المسؤولة عن أعمال التطعيم للأطفال تركز على التواجد بعدد من المناطق، والمواقع ومنها مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية، والميادين الكبرى، ومحطات القطار ومترو الأنفاق والأتوبيس وأماكن التجمعات، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة، كما سيتم التطعيم من شقة إلى شقة حيث تجوب القوافل الطبية كل الشوارع.