أماكن التطعيم ضد شلل الأطفال.. الحملة مستمرة 4 أيام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الأطفال المستهدفين في حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، هم الفئة من سن يوم إلى 5 سنوات، لافتة إلى أنه من المقرر أن تنطلق الحملة يوم 11 ديسمبر الجاري، وتستمر 4 أيام متتالية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، أن الحملة تنطلق من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية، والفرق المتحركة التي ستجوب الميادين الكبرى ومحطات القطارات ومترو الأنفاق والأوتوبيس وأماكن التجمعات وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

موعد حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه توجد فرق متحركة من شقة إلى شقة على مستوى الجمهورية للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين من الحملة، مشيرة إلى أن الحملة في جميع المحافظات عدا القاهرة والجيزة.

وعن الأعراض الجانبية للتطعيم ضد شلل الأطفال، قالت الوزارة، إن الأعراض تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة وصداع وإحساس بالتعب، لافتة الى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب، وهي رد فعل طبيعي للجسم عند دخول جسم غريب له.

رسالة مهمة من «الصحة» للمواطنين

وطالبت الوزارة، من المواطنين ضرورة المشاركة في الحملة، نظرًا لأهميتها والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية عام 2006 من خلو مصر من هذا المرض.

كما دعت المواطنين بالتواصل معها من خلال الخط الساخن 105، المخصص لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية بشكل مباشر، ومساعدة المواطنين في معرفة أماكن الوحدات الصحية للمشاركة في الحملة.