منظمة السياحة العالمية.. المقصد المصري في المرتبة 25 على مستوى العالم

تأكيد على امتلاك مصر لأفضل الأماكن السياحية وآثارها العريقة التي تتميز بالتنوع، نشر موقع «ناشيونال جيوجرافيك» تقريرا مصورا تحت عنوان «25 مكان وتجربة مذهلة لعام 2023»، إذ تضمن التقرير قائمة بأفضل المناطق السياحية بالعالم لعام 2022، والذي يوصي بزيارتها بالعام القادم، لتشمل هذه القائمة المقصد السياحي المصري.

مصر تسير بالطريق الصحيح والسياحة عائدة بقوة

وبحسب وزارة السياحة، فإن التقرير سلط الضوء على المتحف المصري الكبير وطريق الكباش بالأقصر، إذ ذكر الموقع الترفيهي الأكثر انتشارا بالعالم أن هذين المقصدين الهامين من أبرز العوامل التي تجعل مصر في مقدمة الدول السياحية التي تشتهر بالسياحة الثقافية، وقالت الدكتور إيمان الليثي، خبيرة التسويق السياحي، إن مصر شهدت تقدم مركزها لـ25 بعد أن كانت بعد الثلاثين وفقًا لمنظمة السياحة العالمية، وهو ما يؤكد أن مصر تسير بالطريق الصحيح وأن السياحة تعود بقوة كبيرة، وهو ما رصده العالم أجمع خلال الشهور الماضية.

جنسيات تعود بقوة لزيارة مصر خلال الشهور الماضية أبرزها الإيطاليين والألمان

وأضافت «الليثي»ن في حوار على فضائية النيل للأخبار، أن مصر أصحت أبرز المقاصد السياحية بالعالم اجمع، إذ أصبح يزور مصر الآن جنسيات لم تكن تزورها من قبل، لافتة إلى أن أعداد كبيرة جدًا من السياح الأسبان قدموا إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى السياح الإيطاليين والألمان والفرنسيين وهم من الجنسيات التي لم تكن موجودة ضمن السياح القادمين لمصر منذ فترة، إلا أنهم ظهروا بقوة خلال الفترة الماضية.