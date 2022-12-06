«المنشآت السياحية»: زيادة عدد السياح رفع نسب إشغال المطاعم خلال 2022

قال علي كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة، إن الحركة السياحية الجيدة التي استقبلتها مصر خلال العام الجاري تسببت في زيادة نسب إشغال كل المنشآت والمطاعم السياحية، ورفعت نسب الإيرادات المحققة.

وذكر رئيس الغرفة التابعة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية لـ«الوطن»، أنه لولا الزيادة في أسعار الخامات التي تدخل ضمن تكلفة الوجبات الغذائية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم خلال عام 2022 جراء جائحة كورونا، لحققت المطاعم أرباحا كبيرة للغاية.

أسعار الوجبات السياحية لن ترتفع حاليا

وأضاف «منصور»، أنه رغم الزيادات الجديدة التي حدثت مؤخرا في أسعار الخامات ومصروفات تشغيل المطاعم والمنشآت السياحية، إلا أن أسعار قوائم الطعام والمشروبات التي تقدمها المطاعم ستظل ثابتة لمدة 4 أشهر مقبلة على الأقل، لافتا إلى أن المطاعم ستتحمل فارق الزيادات في الأسعار خلال تلك الأشهر، وذلك حتى تستطيع جذب أعداد جيدة من الرواد، إضافة إلى عدم تحميل الزبائن أي أعباء إضافية خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن المطاعم والمنشآت السياحية رفعت أسعار وجباتها خلال الربع الأول من العام الجاري وفقا للزيادة السنوية بنسب تراوحت بين 15 إلى 30%، مضيفا «رغم الارتفاع الكبير الذي طرأ على قيمة مكونات إنتاج المواد الغذائية بعد تطبيق تلك الزيادة، إلا أن المطاعم أبت رفع أسعار وجباتها».

نسب إشغال المنشآت السياحية حاليا

وأوضح رئيس غرفة المنشآت السياحية بالدلتا ومدن القناة، أن نسب الإقبال حاليا على المنشآت والمطاعم السياحية متفاوتة، ففي الوقت الذي تشهد فيه منشآت الغردقة إقبالا كبيرا من الرواد، فإن مطاعم شرم الشيخ تشهد إقبالا متوسطا، ونفس الحال بالمنشآت السياحية في الأقصر وأسوان، مشيرا إلى أن نسب إشغال مطاعم القاهرة والجيزة حاليا نحو 60%، وذلك بعد انتهاء إجازات العام الدراسي بالسعودية وعودة السياح السعوديين إلى وطنهم.