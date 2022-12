إشادات نقدية عالية للجزء الثاني من «Avatar»: تحفة بصرية ساحرة

حقق فيلم «Avatar: The Way of Water» للمخرج جيمس كاميرون ردود أفعال إيجابية بعد عرضه الأول، في العاصمة البريطانية لندن مساء أمس، وذلك قبل إطلاقه في دور العرض السينمائي حول العالم في 16 ديسمبر الجاري، أثنت ردود الفعل الأولى على الفيلم الذي تم طرحه بعد 13 عامًا من طرح الجزء الأول في 2009.

غردت الناقدة يولاندا ماتشادو من مجلة «إنترتينمنت ويكلي»، قائلة: «جيمس كاميرون هو خبير تقني.. واتجاهه هو الأكثر دقة، الفيلم أعجوبة تكنولوجية مع عالم خلاب، فهو أشبه بفيلمي (Dances with Wolves) و(Free Willy) لجيل ما بعد الألفية»، بينما قال الناقد سكوت مانتز: «الفيلم جميل بشكل مذهل مع أكثر المؤثرات البصرية روعة التي رأيتها على الإطلاق، القصة نفسها أضعف من الأولى وتستغرق 3 ساعات و 10 دقائق، لكن الساعة الأخيرة رائعة»، وفقًا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

النقاد يشيدون بـ«Avatar: The Way of Water»: يخطف الأنفاس

ومن مجلة «إمباير»، قال الناقد آمون وارمان إنهَّ أحب الجزء الثاني «Avatar: The Way of Water» أكثر من الجزء الأول، موضحًا: «العرض ثلاثي الأبعاد رائع، ومشاهد الحركة مذهلة جدًا خاصة في الفصل الأخير»، وغردت نيكي نوفاك مراسلة «Fandango»: «إذا كنت تعتقد أنك رأيت (آفاتار) فكر مرة أخرى، أنت لم تختبر شيئًا مثله أبدًا، أفضل من الجزء الأول، عالم الماء ثلاثي الأبعاد والمخلوقات سريالية للغاية.. وهناك تكريم كبير لتيتانيك».

شاهده درو تايلور من موقع «The Wrap» الفيلم مرتين، قائلًا: «الفيلم غارقً في الإتقان التقني والنطاق العاطفي الحميم بشكل غير متوقع، تمّ توسيع العالم وتتابعاته ولكن الشخصيات هي الأكثر أهمية، كاميرون في أفضل حالاته ، خاصة في الفصل الأخير».

وصف بيري نيميروف من «Collider» الجزء الثاني من «Avatar» بأنَّه رائع جدًا، مضيفًا: «كان لدي إيمان بأن جيمس كاميرون سيرفع المستوى مع المؤثرات البصرية، ولكن هذه النتيجة مذهلة».

وقال إريك ديفيس من موقع «Rotten Tomatoes» أن الجزء الثاني أكبر وأفضل وأكثر عاطفية من الجزء الأول، موضحا: «الفيلم يخطف الأنفاس بصريًا ومثير للإعجاب بشكل لا يصدق، القصة والمشهد والروحانية والجمال هذا هو صناعة الأفلام ورواية القصص الأفضل على الإطلاق».

توقعات بتحقيق «Avatar: The Way of Water» إيرادات افتتاحية 180 مليون دولار

ويواجه الفيلم تحديًا في تحقيق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر وقت طرحه، نظرًا لميزانية الفيلم التي تحطم الرقم القياسي تقريبًا سيتعين على «The Way of Water» أنَّ يحقق إجمالي إيرادات ما لا يقل عن 2 مليار دولار من أجل تحقيق التعادل.

وقبل أسبوعين من إصدار الفيلم، توقع موقع «Box office Pro» المتخصص في إحصائيات شباك التذاكر، أن يحقق الجزء الثاني من «Avatar» في افتتاح عطلة نهاية الأسبوع المحلية في أمريكا الشمالية بين 150-180 مليون دولار، وأن يتراوح إجمالي إيرادات الفيلم محليًا من 526 إلى741 مليون دولار.