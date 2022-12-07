خبير أثري: اكتشافات هائلة بمختلف محافظات مصر خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إن لدينا اكتشافات أثرية هائلة بكل مناطق مصر في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن آثار مصر الوحيدة التي تشمل جميع العصور سواء المصرية القديمة أو البطلمية أو رومانية أو فرعونية أو قبطية أو إسلامية، بالإضافة إلى آثار العصر الحديث أيضًا، متابعًا أن مصر إحدى أهم الدول على مستوى العالم ولها منهج يُدرس ويُطلق عليه علم «الإيجيبتولوجي» الخاص بالآثار.

الفيوم من أهم الاماكن الأثرية

وأضاف «عامر» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم وطبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الفيوم من أهم الاماكن الأثرية التي تضم الآثار الرومانية واليونانية والبطلمية بنسبة كبيرة للغاية، وهذا امتدادًا للحضارة المصرية القديمة، مشيرًا إلى أن مناطق هوارة واللشت واللاهون بالفيوم كانوا أحد عواصم مصر القديمة.

أبرز آثار الحضارة البطلمية

وتابع، أن الحضارة البطلمية بها معبد قصر قارون ومعبد مدينة ماضي، بالإضافة إلى كارنيس الشمالي والجنوبي، مؤكدًا أهمية الاكتشاف الأثري لأنها تحكي عن المباني الجنائزية كما أنها امتداد للحضارة المصرية القديمة على اعتبار أن المصريون القدماء كانوا يقومون بتشييد المعابد الجنائزية لتخليد الذكرى، موضحًا أن ذلك الفكر قادم من الحضارة المصرية القديمة.

وأشار إلى أن المبنى الذي تم اكتشافه بالفيوم هو مبني جنائزي من كُتل حجرية، كان يتم النزول إليه عن طريق عدة طوابق تؤدي إلى حلقة من الأبواب المقوسة الخاصة بالغرف التي كان يحتوي بعضها على توابيت خشبية مزينة بشكل معقد ومنحوتة بالحروف المصرية واليونانية.