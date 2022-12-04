مصرع رضيع وإصابة والدته.. صدمهما «توك توك» في أحد شوارع الفيوم

لقي رضيع في الأشهر الأولى من عمره، مصرعه، متأثرًا بإصابته بجروح وكسور في قاع الجمجمة، كما أصيبت والدته بجروح وكسور متفرقة، إثر تعرضهم لحادث دهس أسفل عجلات توك توك كان يقوده السائق بصورة جنونية، بمنطقة مفارق سنورس/ طامية.

وجرى إيداع جثة الطفل بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، بينما جرى نقل والدته إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بحادث دهس

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بوقوع حادث دهس، حيث أصيبت ربة منزل وطفلها بإصابات خطيرة، بعدما دهسهما توك توك أثناء عبورهما الطريق.

إصابة الأم ووفاة طفلها

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة سنورس، إلى مكان الحادث، وتبينّ قيام سائق توك توك متهور، بدهس أم وطفلها أثناء عبورهما الطريق بمنطقة مفارق سنورس/ طامية، بسبب السرعة الزائدة، وعدم قدرته على إيقاف التوك توك فاصطدم بهما.

نقل الأم والطفل للمستشفى

ونقلت سيارة إسعاف من مرفق محافظة الفيوم، الأم ورضيعها الذي يبلغ من العمر سنة، ووالدته إلى مستشفى سنورس المركزي، حيث جرى إيداع الطفل في غرفة العناية المركزة، إلا أنّه فارق الحياة متأثرًا بإصابته بكسر في قاع الجمجمة، كما جرى توقيع الكشف الطبي على الأم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتقديم العلاج لها.

إيداع جثة الطفل بالمشرحة

وعقب وفاة الطفل، جرى إخطار جهات التحقيق التي أمرت بإيداع جثة الرضيع في مشرحة المستشفى، وانتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الطفل وبيان أسباب الوفاة، كما صرحت بالدفن بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، وتسليم جثة الطفل لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحرير المحضر اللازم حيال الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.