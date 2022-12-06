إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق القاهرة - الفيوم

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه كسور، ظهر اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم وقع بين سيارتين بالفيوم، على طريق القاهرة، الفيوم الصحراوي، وذلك بسبب السرعة الزائدة لكلا السيارتين بمنطقة دوران.

وتوقفت حركة المرور بصورة جزئية على الطريق، كما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، بمنطقة الإعلام، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 4 أشخاص بالحادث

وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، إلى مكان الحادث على طريق القاهرة/ الفيوم، وتبينّ أنّ الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة للسيارتين بينما كانت إحداهما قادمة على الطريق، والأخرى تتخذ دورانًا، وفقدا سيطرتهما على عجلة القيادة فاصطدما معًا، وتبين إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة الفيوم، وإيداعهم في قسم الاستقبال، تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهما، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، لتقديم العلاج لهم بحسب إصابة كل منهم.

وتولى ضباط إدارة المرور بمحافظة الفيوم، إزالة آثار الحادث من على الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة.

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.