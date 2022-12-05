«جنايات الفيوم» تحيل أوراق شابين قتلا مسنا وابنته لسرقة ألف جنيه للمفتي

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الأولى، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا دائرة الإرهاب، وعضوية المستشارين مجدي محمد هريدي، وبيشوي النسر جميل، ووكيل نيابة أحمد محمد زغلول، وأمانة سر مرقص نبيل أنور، منذ قليل، بإحالة أوراق كل من «مسعد.أ.أ»، 28 سنة، و«محمد.أ.ع»، 18 سنة، إلى فضيلة مفتي الديار لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.

وحددت جنايات الفيوم، جلسة الثاني من دور شهر فبراير 2023، للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.

العثور على مسن وابنته غارقين بدمائهما

تعود تفاصيل القضية رقم 17683 جنايات مركز طامية، والمقيدة برقم 1605 كلي الفيوم، إلى منتصف شهر مايو المُنصرم، حينما عثرت أسرة على «إدريس أ ع»، وابنته «فاطمة» غارقين في دمائهما وحالتهما خطيرة، وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، إلا أنّهما لفظا أنفاسهما الأخيرة.

سرقة ألف جنيه

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث لسرعة حل لغز مقتل مسن وابنته، وتبينّ أنّ شابين يعملان لدى المجني عليه في حصاد محصول القمح من أرضه الزراعية، وأنّهما كانا يتناولان العشاء في منزله، وشاهداه بينما كان يقوم بحفظ مبلغ مالي 1000 جنيها في أحد الصناديق الخشبية، فقررا سرقته.

المتهمان نفذا خطتهما بإحكام

واعترف المتهمان أنّهما بيّتا النية على سرقة المجني عليه، وأخذا معهما أسلحة بيضاء «قطعة حديدية»، و«عصا خشبية» لقتله في حالة افتضاح أمرهما، ودخلا غرفة نوم المجني عليه وابنته، فلاحظهما المجني عليه فضربه أحد المتهمين على رأسه بالقطعة الحديدية ضربتين فسقط غارقًا في دمائه.

تكميم فم الفتاة وقتلها

وأوضح المتهمان أنّ الفتاة استيقظت فقام أحدهما بتكميم فمها وكتم أنفاسها، بينما سدد الآخر لها ضربتين على رأسها لتسقط غارقة في دمائها بجوار والدها، ووجدا هاتف محمول على الشاحن سرقاه أيضًا وفرا هاربين بدراجة نارية.

تقسيم مال الضحيتين

وأكدا أنّهما قسما المبلغ المالي (1000 جنيه) بينهما، بينما أخذ أحدهما الهاتف، وقام ببيعه لسائق توك توك مقابل 500 جنيه.

إحالة المتهمين للجنايات

وعقب الانتهاء من التحقيقات مع المتهمين، جرى إحالتهما إلى محكمة الجنايات لتتولى محاكمتهما وإصدار الحكم عليهما، والتي استمعت اليوم إلى شهادة الشهود بينهم الطبيب الشرعي، ونجل المجني عليه، فضلًا عن دفاع المتهمين.

إحالة أوراقهما للمفتي

وأصدرت محكمة الجنايات حكمها المتقدم، قبل قليل، وأحالت أوراقهما إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.