مصرع مسن صدمته سيارة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بالبحيرة

لقي مسن مصرعه، جراء وقوع حادث عبور مشاة، حيث صدمته سيارة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام، تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بمصرع مسن في البحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد باستقبال المستشفى جثة مسن صدمته سيارة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكليو 84 اتجاه القاهرة، وذلك بنطاق مركز وادي النطرون وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية المسن المتوفي

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة «عدلي منير يوسف صليب»، 68 سنة، مقيم محافظة المنيا، ونقلت جثة المسن إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.