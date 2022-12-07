تفاصيل شخصية مصطفى شعبان في دراما رمضان 2023.. «بابا المجال»

على مدار 4 سنوات، قدم الفنان مصطفى شعبان البطولة المطلقة لأعمال عرضت خلال شهر رمضان، ويحضر حالياً لمسلسل «بابا المجال»، الذي بدأ تصويره بالفعل منذ الخميس الماضي في حي القلعة، على أن يعرض في شهر رمضان 2023.

تفاصيل دور الفنان مصطفى شعبان في مسلسل «بابا المجال»

يجسد الفنان مصطفى شعبان حلال أحداث المسلسل، شخصية تاجر قطع غيار سيارات، الذي دخل فيه منذ الصغر، ولكن متميز لدرجة كبيرة في المجال، حتي يصبح «بابا المجال»، وواحد من أشطر التجار في منطقته، ويدخل في صراعات مع من حوله.

أبطال مسلسل «بابا المجال»

مسلسل «بابا المجال» بطولة مصطفى شعبان، باسم سمرة، ياسمين رئيس، جومانا مراد، وسوسن بدر، ورياض الخولي، ومحمد نجاتي، محمود حافظ، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، فرح يوسف، أحمد كشك، هبة حسن، أسماء سليمان والطفلة كارما موسي، ومن إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو على و عصام العرجانى.

مشوار مصطفى شعبان في رمضان السنوات الماضية

وينافس مصطفى شعبان بـ«بابا المجال» فى رمضان 2023، بعد النجاح الذي حققه في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «دايماً عامر»، من إخراج مجدي الهواري، وشارك في العمل كوكبة كبيرة من النجوم منهم لبلبة، صلاح عبدالله، محمد ثروت، كريم عفيفي، وميرنا نور الدين.

وفي عام 2021 قدم مسلسل «ملوك الجدعنة» مع الفنان عمرو سعد، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وفي عام 2019 قدم مسلسل «أبو جبل» مع المخرج أحمد صالح .