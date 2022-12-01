انطلاق تصوير مسلسل «بابا المجال» لـ مصطفى شعبان

كشف المخرج أحمد خالد موسى، عن انطلاق تصوير مسلسل «بابا المجال» بطولة الفنان مصطفى شعبان، اليوم الخميس، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان 2023، إذ يأتي ذلك التعاون بينهما بعد النجاح اللذان حققاه في مسلسل «ملوك الجدعنة».

أجواء احتفالية في اليوم الأول من تصوير مسلسل «بابا المجال»

ونشر أحمد خالد موسى، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة من كواليس اليوم الأول لتصوير مسلسل بابا المجال، مُعلقًا عليها بقوله: «بسم الله»، وذلك وسط أجواء احتفالية وتقطيع التورتة.

أبطال مسلسل «بابا المجال»

ويُشارك في بطولة مسلسل بابا المجال، بجانب مصطفى شعبان، كلّ من باسم سمرة، ياسمين رئيس، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولي، سماء إبراهيم، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبدالرسول، هبه حسن، فرح يوسف.

وشارك مصطفى شعبان، في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل «دايمًا عامر»، وشاركه البطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم لبلبة، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، صلاح عبد الله، كريم عفيفي، رحاب الجمل، محمد ثروت، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت».

والمسلسل من تأليف ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج مجدي الهواري.