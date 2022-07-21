ياسمين رئيس تنافس في دراما رمضان 2023 بـ«بابا المجال» مع مصطفى شعبان

تخوض الفنانة ياسمين رئيس السباق الرمضاني 2023 ببطولة مسلسل «بابا المجال» للمخرج أحمد خالد موسى، والذي تعود فيه للتعاون مع النجم مصطفى شعبان بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل «ملوك الجدعنة»، والذي عُرض في رمضان 2021، وتصدر تريند منصة شاهد «vip»، وحصد ملايين المشاهدات محليًا وعربيًا.

ياسمين رئيس تنتظر عرض «خطة مازنجر»

وعلى الجانب السينمائي، تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلمها الأحدث «خطة مازنجر»، والذي انتهت من تصويره مؤخرًا، وتقوم ببطولته مع النجوم حمدي المرغني، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، وأوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، والفيلم من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري، وإخراج رامي رزق الله، ومن إنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

ياسمين رئيس تواصل تصوير «ضرب نار»

وفي الوقت ذاته، تستكمل ياسمين رئيس مشاهدها في فيلمها «ضرب نار»، والذي تتصدر بطولته بجوار النجوم محمود الليثي، ومحمد محمود، ونبيل عيسى، ومصطفى غريب، ونور قدري، ومي سليم، ومن إخراج عمرو صلاح.

التجربة المسرحية الأولى

وخاضت ياسمين رئيس مؤخرًا تجربتها المسرحية الأولى من خلال مسرحية «أحفاد ريّا وسكينة»، والتي عُرضت في إطار حفلات موسم الرياض، وحققت المسرحية عروضًا كاملة العدد، وشاركها في البطولة النجوم دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد أوس أوس، وهي من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.