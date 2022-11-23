بدء تصوير مسلسل «بابا المجال» لـ مصطفى شعبان أول ديسمبر

استقرت الجهة المنتجة لمسلسل «بابا المجال» للمخرج أحمد خالد موسى، وبطولة الفنان مصطفى شعبان، على انطلاق التصوير يوم 1 ديسمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة التحضيرات التي جمعت صناع العمل خلال الفترة الماضية.

ووفقاً لبيان صادر من الجهة المنتجة، انتهى مصطفى شعبان من التحضير للشخصية التي يجسدها بشكل جيد، وذلك على المستويين النفسي والبدني.

أسماء أبطال مسلسل «بابا المجال»

وأشار البيان إلى انتهاء جهة الإنتاج من التعاقد مع باقي الأبطال، وهم باسم سمرة، ياسمين رئيس، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولي، سماء إبراهيم، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبدالرسول، هبه حسن، فرح يوسف.

ويُعد تعاون مصطفي شعبان مع أحمد موسى هو الثاني لهما على مستوي الدراما التليفزيونية، حيث سبق وتعاونا معاً في مسلسل «ملوك الجدعنة» الذي شاركه البطولة عمرو سعد، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه، واحتل تريندات منصات السوشيال ميديا بشكل يومي، عقب نهاية كل حلقة.

آخر أعمال مصطفى شعبان في الدراما التليفزيونية

وكانت آخر أعمال مصطفى شعبان مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «دايمًا عامر» للمخرج مجدي الهواري، وشاركه البطولة كل من لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، كريم عفيفي، ميرنا نور الدين، أحمد الشامي، نضال الشافعي، محمد محمود، هبة حسن، ميمي جمال، فادية عبدالغني، طارق عبدالعزيز، وسينتيا خليفة.