محمود حافظ وبسمة بغداد ينضمان لمسلسل «بابا المجال».. بطولة مصطفى شعبان

انضم الفنان محمود حافظ والفنانة بسمة بغداد إلى قائمة أبطال مسلسل «بابا المجال»، بطولة الفنان مصطفى شعبان، والمقرر المنافسة به في السباق الرمضاني المقبل، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

أبطال مسلسل بابا المجال لمصطفى شعبان

وكانت سوسن بدر، ثاني المنضمات إلى المسلسل، حيث تعاقدت من قبلها الفنانة ياسمين رئيس منذ عدة أيام على تقديم دور البطولة النسائية أمام مصطفى شعبان، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي أسماء الممثلين تباعًا خلال الأيام المقبلة، لا سيما أن الشركة المنتجة ترغب في بدء عمليات تصوير المسلسل منتصف نوفمبر المقبل.

والمسلسل ينتمي إلى نوعية الدراما الشعبية التي يعود لها مصطفى شعبان من جديد، حيث قدمها من قبل في مسلسل «ملوك الجدعنة» مع عمرو سعد ورانيا يوسف وياسمين رئيس والراحلة دلال عبد العزيز في آخر أعمالها الفنية.

وقال أحمد خالد موسى مخرج مسلسل «بابا المجال» لـ«الوطن»، إن المسلسل مختلف تماما عن ما قدمه من قبل في مسلسل «ملوك الجدعنة».

آخر أعمال مصطفى شعبان

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان مسلسل «دايمًا عامر»، والذي عرض رمضان الماضي، وشارك في بطولته لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفي، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامي، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل إنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو علي.