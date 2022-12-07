ضبط 120 كيلو لحوم بلدي غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية

أكدت مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، أن لجنة من أطباء المجازر وتفتيش اللحوم بالمديرية شنت حملة تفتيشية على محلات اللحوم بمركز ومدينة الباجور، وأسفرت عن ضبط 120 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتقديمها للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بتشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة؛ للوقوف على مدى صلاحية المنتجات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

محافظ المنوفية يشدد على تكثيف الحملات

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية؛ للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين.

التعاون بين كافة الجهات التنفيذية لضبط الأسواق

وأكد الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري في المنوفية، أن الحملات مستمرة على الأسواق ومحلات الجزارة في القري والمراكز بالمحافظة؛ لضبط الأسعار ومنع التلاعب في المنتجات خاصة اللحوم بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية في المنوفية.