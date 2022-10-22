تنسيق مدارس ستيم في مصر 2022.. اعرف الحد الأدنى لكليات الطب البيطري

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لتنسيق مدارس ستيم 2022 لكليات الطب البيطري بعدد من الجامعات المصرية، مثل جامعة «القاهرة، عين شمس، بنها، الإسكندرية، الزقازيق، المنصورة، أسيوط، كفر الشيخ»، موضحة أنه يمكن الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق مدارس ستيم 2022 لكليات الطب البيطري

- كلية الطب البيطري جامعة عين شمس 583.22 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة القاهرة 579.8 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة المنوفية 577.97 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة بنها 575.34 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية 575.1 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق 574.53 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 571.76 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة المنصورة 570.65 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة أسيوط 568.39 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ 566.8 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة مدينة السادات 566.63 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة بني سويف 564.44 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة دمنهور 564.02 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة المنيا 562.62 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة مطروح 562.25 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة جنوب الوادي 561.13 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة سوهاج 560.6 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة العريش 559.92 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة أسوان 559.66 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة الوادي الجديد 559.3 درجة.

وفي سياق متصل، انتظمت الدراسة بالجامعات لجميع الكليات وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.