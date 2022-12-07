مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة ملاكي بقطار بالغربية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بكدمات وكسور وسحجات وجروح متفرقة، إثر حادث تصادم قطار بسياره ملاكي أثناء عبورها شريط السكة الحديد، من معبر غير شرعي، بمنطقة كوبري الصحاره بطريق «زفتى- بنها»، وبالقرب من مدخل قرية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية.

معبر غير شرعي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، وغرفة عمليات الإسعاف بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بسياره ملاكي أثناء عبورها شريط السكة الحديد من معبر غير مخصص للعبور، بالقرب من قرية سندبسط، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شخص، وإصابة آخر بجروح وكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد وفي حالة صحية خطيرة، إثر وقوع حادث تصادم قطار بسياره ملاكي كانوا يستقلونها، وحال عبورهم شريط السكة الحديد من معبر غير شرعي.

التحفظ على الجثة

تم نقل المصاب إلى مستشفى زفتي العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، كما جرى التحفظ على الجثة داخل المشرحة، وتم رفع أثار الحادث وتيسير حركة القطارات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.