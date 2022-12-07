محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لبحث تطوير الهوية البصرية

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا مع عدد من الجهات المعنية لبحث سبل تطوير الهوية البصرية لمحافظة سوهاج بما يتناسب مع القيم الثقافية والتاريخية للمحافظة، والعمل على إضفاء الهوية البصرية على كل الملامح المميزة للمحافظة.

تطوير الهوية البصرية لمحافظة سوهاج

حضر الاجتماع أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والعقيد محمد شعبان عضو هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس جامعة سوهاج، وممثلي الثقافة، والسياحة، والتنسيق الحضاري، والاسكان، والشباب والرياضة بالمحافظة.

تكوين شخصية بصرية لسوهاج والترويج السياحي

قال محافظ سوهاج، إن المحافظة تسعى إلى تطوير هويتها البصرية من خلال تكوين شخصية بصرية لسوهاج والدعاية والترويج السياحي لها من خلال «لوجو»، مميز خاص بسوهاج، وهو لوجو حال ظهوره في أي مكان في العالم يعرف الجميع أنه خاص بسوهاج، ووضع هذا اللوجو علي وسائل المواصلات، والمباني والمنشآت الحكومية وفي المواقع الأثرية والسياحية والفنادق.

مشروع تطوير الهوية البصرية

وأشار محافظ سوهاج إلى أن مشروع تطوير الهوية البصرية يهدف إلى إظهار سوهاج بشكل جديد يجمع بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر، موجها بوضع تصورات ومقترحات مختلفة لتطوير الهوية البصرية للمحافظة على أن يتم اختيار الأفضل من بينها.