محافظ أسوان: إنجاز 90% من أعمال مشروع الهوية البصرية بالمدينة

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المحافظة نجحت في الانتهاء من 90% من أعمال مشروع الهوية البصرية المقرر للمحافظة، مشيرا إلى أن هذا لم يكن ليحدث لولا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في نهاية أسبوع الصعيد وتوجيهاته بأن تعمل القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان والجهات المعنية لتنفيذ المشروع الحضاري الأكبر على مستوى المحافظة.

عطية: الهوية البصرية أهم ما فيها هو إبراز الشخصية المميزة للتراث والفنون

وأضاف «عطية»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الهوية البصرية أهم ما فيها هو إبراز الشخصية المميزة للتراث والفنون والثقافات المتنوعة على أرض أسوان باختلاف مكوناتها وسماتها الإنسانية والحضارية، «أسوان مجموعة من الحضارات ولازم نعترف أنها من المحافظات المهمة، وهي واجهة للدولة المصرية».

عطية: مشروع الهوية البصرية يحقق تسويقا وترويجا سياحيا على أعلى مستوى

واستطرد: «مشروع الهوية البصرية يحقق تسويقا وترويج سياحيا على أعلى مستوى، كما أنه يقوم بتنمية السياحة الداخلية والخارجية، حيث إن أسوان ما زالت من أهم المقاصد السياحية ومن أفضل المشاتي العالمية الموجودة على مستوى العالم».

وأوضح أن المحافظة تتمتع بالكثير من أنواع السياحة الموجودة على مستوى الجمهورية، كالسياحة الأثرية أو الثقافية أو البيئية أو العلاجية أو سياحة السفاري والصيد، «كل هذه الأنواع من السياحة تؤكد أن الرئيس السيسي وعندما تحدث بأن أسوان هي عاصمة للشباب والثقافة والاقتصاد الأفريقي كان أحد أهم الأمور».

وتابع: «الهوية البصرية ألقت الضوء على أسوان، وفيه اجتماع هيتم لتكتل مجموعة كبرى من الشركات التابعة للسياحة الألمانية بأكثر من 1200 من منظمي الرحلات ورؤساء الشركات السياحية والتي ستزور المحافظة خلال شهر أكتوبر المقبل».