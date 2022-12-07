استشاري جهاز هضمي: تقنية علاج الأورام بالليزر لا تتطلب تدخلا جراحيا

قالت الدكتورة شيماء الخولي، أستاذ مساعد أمراض الجهاز الهضمي واستشاري مناظير الجهاز الهضمي العلاجية التداخلية بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، طبيبة بالقصر العيني، إنّ أورام الجهاز الهضمي، خاصة أورام القولون، أشهر أنواع السرطانات على مستوى العالم، وتحتل الرقم الأول في أورام الجهاز الهضمي، لافتة إلى أنها تمر بعدة مراحل، تبدأ بالمرحلة الحميدة، يليها مرحلة التحور، وتنقسم لـ3 درجات، ثم المرحلة الخبيثة وتنقسم لعدة درجات، كاشفة أن المناظير الطبية العادية المستخدمة بالمؤسسات الطبية، تتمكن من إزالة الأورام الحميدة و الدرجات الـ3 من المتحورة وأول درجة من الأورام الخبيثة.

تشفية الأورام بالليزر

وأضافت «الخولي» في حوار مع الإعلاميتين أية جمال الدين وأسماء يوسف، في برنامج «8الصبح» على فضائية «dmc»، أنّ الطفرة التي حققتها تشفية الأورام بالليزر، والتي يطلق عليها اختصارًا «esd»، هي إزالة هذه الأورام دون لجوء المريض إلى الجراحة، خاصة وأن الجراحات لهذه الأنواع من الأورام تكون عنيفة، إذا كانت موجود بالمستقيم أو قرب فتحة الشرج، وأحيانًا توجد أورام شرجية أيضًا.

نقل تقنية إزالة الأورام بالليزر دون جراحة للوطن العربي

وتابعت «الخولي»، التي تعد أول طبيبة مصرية تقوم بتدريب أطباء أمريكيين على تقنية تشفية إزالة الأورام بالليزر، أنّ الجراحات الخاصة بأورام الجهاز الهضمي، تكون صعبة ولا يتمكن المريض من ممارسة أنشطته اليومية بصورة طبيعية بعد الجراحة، وهو ما يبرز أهمية تقنية تشفية الأورام التي تجنب المريض إزالة الأورام عن طريق الجراحة، لافتة إلى أنّ الفريق المصري تمكن من علاج المصريين بهذه التقنية بعدما كانوا ينتظرون لحين قدوم خبراء أجانب على فترات متباعدة لإزالة الأورام بهذه التقنية، أما الآن فأن مصر أصبحت رائدة بهذا المجال، ويقوم العديد من الأطباء المصريين بتعليم الأطباء بالدول العربية هذه التقنية.