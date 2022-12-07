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شيماء الخولي.. أول طبيبة مصرية تدرب أطباء أمريكا على إزالة الأورام بالليزر

كتب:

هاجر عمر
11:18 ص | الأربعاء 07 ديسمبر 2022
شيماء الخولي أول طبيبة مصرية تدرب الأطبار الأمريكيين على إزالة أورام الجهاز الهضمي

شيماء الخولي أول طبيبة مصرية تدرب الأطبار الأمريكيين على إزالة أورام الجهاز الهضمي

قالت الطبيبة المصرية، شيماء الخولي، إن الجمعية الأمريكية لمناظير الجهاز الهضمي، نظمت مؤتمرا هاما جدًا، العام الماضي، بعنوان «dw بكاليفورنيا»، لافتة إلى تلقيها دعوة من المؤتمر لتدريب عدد من الأطباء الأمريكيين على إزالة الأورام بتقنية الليزر بعيدًا عن العلاج بالكيماوي الذي يسبب العديد من الأعراض الجانبية.

فريق مصري بالصين لتعلم تقنية إزالة الأورام بالليزر

وأضافت الخولي في حوار مع الإعلاميتين أية جمال الدين واسماء يوسف ببرنامج «8الصبح» على فضائية «dmc»، أن تقنية إزالة الأورام بالليزر موجودة منذ سنوات عالميا، إلا أنها لم تكن موجودة بمصر، وهو ما دفع كلية القصر العيني لإرسال فريق طبي للصين لتعلم تلك التقنية عام 2018، مشيرة إلى أن الفريق الطبي قام بعلاج العديد من الحالات منذ عودته إلى مصر، إضافة إلى قيام الفريق الطبي بالعديد من الأبحاث بالمجلات العلمية الدولية متحديًا كافة الصعوبات والتحديات المتعلقة بقلة الإمكانيات.

النشر الدولي أبرز جهود الفريق الطبي المصري 

وتابعت الطبيبة المصرية أن الأبحاث المنشورة دوليًا ساهمت في إبراز عملهم للعالم أجمع، واكتسب ما قاموا به شهرة دولية في الأوساط العلمية، معربة عن سعادته البالغة بدعوة الجمعية الأمريكية لمناظير الجهاز الهضمي لتدريب الأطباء الأمريكيين، إذ أنها لم تتوقع أن تكلل جهود الفريق البحثي المصري بمثل هذه الدعوة من الجمعية الأشهر في العالم.

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