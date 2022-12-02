مدير مستشفيات جامعة المنصورة: قضينا على قوائم الانتظار في مركز الأورام

أكد الدكتور محمد حجازى، المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية فى جامعة المنصورة، أن الرئيس قال: «شايفنكم وجهدكم تحت أعيننا» ووجّه الشكر لكل العاملين فى مركز الأورام.

وأضاف «حجازى» لـ«الوطن» أن الدولة مهتمة بالتصدى للأورام وقضينا على قوائم الانتظار وفقاً للمباردة الرئاسية، مشيراً إلى أن الدولة لم تبخل بأى شىء وقد توسعت من 60 سريراً إلى 500 سرير وكانت دائماً فى ضهرنا، وجاء التكريم لتقول لنا شكراً وإحنا شايفنكم.

«حجازي»: تكريم «مركز الأورام» دليل على أننا نسير وفق رؤية الدولة في تدريب الأطباء

وأكد أن تكريم الرئيس السيسى لمركز الأورام بجامعة المنصورة جاء بالتزامن مع حصول المركز على التدريب الدولى لأورام النساء من الجمعية الأوروبية للأورام وهو حدث كبير وتأكيد على أننا نسير وفق رؤية الدولة فى التدريب المستمر للأطباء، بحيث يكون الأطباء فى جميع الأماكن على نفس المستوى العالمى وتوحيد الخدمة الطبية وفق قواعد عالمية والكل يحصل على نفس الحظ من التدريب.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مركز الأورام بجامعة المنصورة خلال فعاليات افتتاح المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الأهلية، كتتويج لجهود المركز غير المسبوقة فى مجال جراحة الأورام، والسبق الكبير الذى حققه كونه أول مركز فى الوطن العربى وفى قارة أفريقيا يحصل على الاعتماد الأوروبى فى التدريب على جراحات الأورام النسائية من الجمعية الأوروبية للأورام النسائية، وتسلم التكريم الدكتور وليد النحاس، مدير مركز الأورام.