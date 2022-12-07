فنادق البحر الأحمر تتزين لاستقبال آلاف السياح للاحتفال بالكريسماس 2023

تستعد الفنادق والمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر للاحتفال بأعياد «الكريسماس» والتي يحتفل بها العالم خلال الأيام المقبلة، إذ اكتست فنادق البحر الأحمر بالزينة، وانتشرت مجسمات بابا نويل، مع تجهيز الهدايا وديكور الحفلات، التي سيشهدها الآلاف من جنسيات أوروبية مختلفة.

الكريسماس بفنادق البحر الأحمر

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي، عن استعدادات فنادق ومنتجعات البحر الأحمر لأعياد الكريسماس بالشجرة الشهيرة ومجسمات بابا نويل بالزي الأحمر، وجرى تصميم ديكورات في خيام كبيرة أعدت خصيصًا للاحتفالات، وبوفيه خاص يضم وجبات مخصصة لهذه المناسبة على رأسه الديك الرومي والسي فود والعصائر.

15 جنسية تحتفل بالكريسماس

وأكد «عثمان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء أنه من المتوقع وصول آلاف السائحين من 15 جنسية أجنبية لقضاء احتفالات الكريسماس بالغردقة ومرسى علم على رأسها ألمانيا وبولندا وبلجيكا وفرنسا رومانيا والنمسا ولوكسمبرج وإنجلترا والتشيك وإيطاليا وهولندا وسويسرا وروسيا.

ومن جانبه أشار رامي فايز عضو غرفة المنشآت الفندقة، إلى توافد آلاف السائحين يومياً، عبر مئات رحلات الطيران السياحية من مطارات أوروبا من مختلف الجنسيات الأجنبية، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

استعدادات أمنية للكريسماس

ورفعت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لاستقبال احتفالات الكريسماس بفنادق الغردقة ومرسى علم وتفتيشات على الكمائن ومداخل المدن السياحية ونشر الخدمات الثابتة والمتحركة وتكثيف أفراد الخدمة المترجلة في محيط المنشآت السياحية والشواطئ لتأمين الاحتفالات.