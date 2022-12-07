انطلاق حملة «بلاها ذهب» في سوهاج.. أموال مهدرة أم فرحة للعروس؟

«بلاها ذهب» حملة أطلقها بعض الشباب بمحافظة سوهاج على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تجاوز سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بالمحافظة لـ1500 جنيه دون المصنعية، خاصة مع ارتفاع قيمة الشبكة التي لا تقل عن 100 جرام ذهب بمعظم مراكز المحافظة وتصل إلى كيلو ذهب ببعض المراكز مثل البلينا ودار السلام.

شبكة تصل لمليون جنيه

وقال علي القاضي، أحد الشباب الذين أطلقوا الحملة لـ«الوطن»، إن تغير سعر الذهب خلال ساعات، هو من أجبرنا على إطلاق الحملة إذ أن شراء شبكة تتجاوز 200 ألف جنيه بمعظم القرى والمراكز والمليون جنيه لراغبى الزواج بمراكز اخرى مثل البلينا ودار السلام وجرجا، يفوق كل الطاقات، فضلا عن تجهيز الشقة والأثاث والالتزامات الأخرى، ومازال أولياء الأمور يتمسكون بالشبكة التي لا تقل عن 100 جرام، فكان الحل إطلاق المبادرة ليشعر أولياء الأمور بحجم المعاناة ويشاركونا ذلك.

وأيد الحملة شاب آخر يدعى ياسر عبود من أهالي سوهاج، الذي أضاف أنه بعد تغير سعر الذهب هناك أموال يتم إهدارها دون فائدة إذ أن المعدن الأصفر يوضع في «الدولاب» ولايستخدم، مؤكدًا أنه لن يشتري «شبكة».

الذهب فرحة العروس

بينما كان رأي محمود صلاح، أن الحملة ليست حلا، ولكن يجب أن تُعالج أسباب المشكلة ولا نمنع الذهب الذي هو فرحة للفتاة التي تنتظرها بزواجها، وأيده في ذلك «أحمد علي»، قائلا إن سعر الذهب اليوم مرتفعًا بالفعل، ولكن يظل سلعة تشترى لمرة واحدة بالزواج، وليس سلعة يومية فلماذا تحرم منها العروس».

ووفقا وفقا لشعبة الذهب فإن سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر مبيعا 1750 جنيها وعيار 24 وصل إلى 2000 جنيه بينما عيار 18 سجل 1500 جنيه فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 14000.