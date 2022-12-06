عاجل.. سبب ارتفاع سعر الذهب في مصر.. خبير اقتصادي يوضح 3 عوامل

شهد سوق الذهب الكثير من التغيّرات مؤخرا، التي رآها المتعاملون مبالغا بها، بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير، ما دفع كثيرون للبحث عن سبب ارتفاع سعر الذهب في مصر، وهو ما أرجعه محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إلى 3 عوامل رئيسية.

سبب ارتفاع سعر الذهب في مصر

الخبير الاقتصادي، أوضح لـ«الوطن» سبب ارتفاع سعر الذهب، إلى أنّ أسعار الذهب بدأت تستعيد بعض مستوياتها عالميا، حيث اتجه كثير من المستثمرين لشراء الدولار، ما تسبب في خفض سعر المعدن الأصفر، مضيفا: «الأسعار بدأت تعود إلى مسارها الصحيح الأسبوعين الماضيين، ما أثر بدوره على الأسعار في مصر، لكن هذا السبب هو الأقل تأثيرا».

ارتفاع الطلب المحلي على السبائك

السبب الثاني لارتفاع سعر الذهب في مصر، أرجعه الخبير الاقتصادي إلى ارتفاع الطلب المحلي على الذهب والسبائك بشكل خاص، حيث اتجه كثيرون مؤخرا إلى شراء الذهب كنوع من الادخار، وليس للزينة فقط كما هو متبع في مصر.

«سوء تقييم التجار لأسعار الذهب»، هو السبب الثالث لارتفاع الأسعار في مصر بحسب «أنيس»، حيث يباع الذهب في العالم بالدولار، بينما يُباع في مصر بالجنيه المصري، ما يدفع التجار إلى إجراء معادلة سعرية لتحديد سعر الجرام، وتحويله من الدولار إلى الجنيه المصري.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنّ هناك عددا من التجار يحسبون الدولار في معادلة سعر الذهب على 30 جنيها، وليس 24.50 كما هو موجود في البنوك، ما يرفع السعر بنسبة 10%، لافتا إلى أنّ أكبر دليل على ذلك، هو رفض التجار شراء الذهب من المواطنين بنفس السعر الذي يتم الحساب عليه للجرام عند البيع.

وكانت شركات جولد بيليون، وbtc، وآي صاغة لتجارة الذهب، أعلنت أمس تعليق عمليات البيع حاليا، بسبب الحالة الضبابية التي تشهدها أسعار الذهب، وأوضحت أنّ العمل في البيع والشراء قد يتوقف بشكل مؤقت لحين استقرار الأسعار.

وأوضحت الشركات، أنّها علّقت التداول والتسعير على تطبيقات بعض الشركات، لتتراوح أسعار الذهب لعيار 21 في السوق بين 1800 إلى 1830 جنيها، مؤكدة أنّ هناك مغالاة في الأسعار وتذبذب وعدم وضوح، لذلك جرى إيقاف تحديث الأسعار لحين استقرارها.