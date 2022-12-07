القبض على «عصابة التسول» بعد شكوى أهالي الهرم: «هددوهم بمطاوي»

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (3 أشخاص) بإستغلال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والتعدى عليهم والإستيلاء على متحصلاتهم ، متخذين من دائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة ، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (سلاح أبيض "كتر") وبصحبتهم (3) من المجنى عليهم وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمين بإستغلالهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة والتعدى عليهم والإستيلاء على متعلقاتهم وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.