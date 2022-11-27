الحبس سنة وغرامة ألف جنيه لمتهم بحيازة سلاح ناري في الشروق

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، متهما بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص في مدينة الشروق، بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور محمد وهدان وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه محمد.

إحراز سلاح ناري بدون ترخيص

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بدائرة قسم شرطة الشروق بمحافظة القاهرة، بإحراز سلاح نارى غير مششخن «فرد روسى»، بغير ترخيص، وأحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق.

وشهد معاون مباحث قيم الشروق، أنه ونفاذًا للإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم، انتقل لمحل تواجده أمام العقار سكنه، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على السلاح النارى وطلقتين وبمواجهته بهم أقر بإحرازهم بدون ترخيص.