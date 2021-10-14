النيابة تقرر ضبط وإحضار لاعب كرة بنادي شهير متهم بابتزاز طالبة الهرم

قررت النيابة العامة ضبط وإحضار لاعب كرة قدم بنادي شهير، المتهم بابتزاز طالبة الهرم بصورة خاصة لها، وطلب منها أن ترسل إليه صورًا عارية، لكن الفتاة رفضت وطلبت منه التخلي عن تلك الفكرة، لكن الشاب «أحمد .ن»، طالب في إحدى أكاديميات الطيران، عاود تهديد الفتاة وأخبرها أنه سوف يرسل صورتها الخاصة التي أرسلتها له قبل أيام لوالدتها، وأمهلها مدة 30 دقيقة حتى تنفذ ما طلبه منها، لكن الفتاة أسرعت في التخلص من حياتها وألقت بنفسها من الطابق العاشر في منزل أسرتها.

بلاغ ضد المتهم بابتزاز طالبة الهرم

وأفادت تحقيقات النيابة أن أسرة الفتاة تقدمت ببلاغ إلى جهات التحقيق عن طريق محاميها أحمد حمزة البحقيري، الذي اتهم الشاب بالابتزاز وتهديد الفتاة بصورة خاصة وهي صورة عاية جدًا ترتدي فيها ملابسها عبارة عن تيشرت دون أكمام خاص بالخروج، لكن الشاب استخدم تلك الصورة في الضغط على الفتاة لإجبارها على تصوير نفسها وقت الاستحمام فرفضت فأرسل إليها رسائل قال فيها: «لو مصورتيش وبعتي صورك الساعة 7.15 دقيقة هرسل صورتك اللي معايا لأمك».

رسائل ابتزاز طالبة الهرم

وأضاف المحامي في حديثه لـ«الوطن» أن صورة طالبة الهرم التي كان صديقها يستخدمها في الابتزاز ليس فيها أي شيء خليع أو فاضح لأنه تيشرت خروج خاص بفتيات كثيرات، لكن هذه الفتاة «خلود» كانت لا ترتديه في الخروج وكل ملابسها محتشمة، فاعتبرت أن تلك الصورة خادشة للحياء، لذلك كانت في حالة انهيار عندما مارس الشاب «أحمد. ن» عليها ضغوطًا لابتزازها مستغلًا خوفها فأسرعت في التخلص من حياتها وقت وجودها مع والدتها في شقة بمنزل الأسرة الهرم، وبعدها قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمانها لبيان أسباب وفاتها رسميًا.