محافظ سوهاج: الانتهاء من تبطين 101 ترعة بتكلفة 1.9 مليار جنيه

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الانتهاء من تبطين 101 ترعة، بطول 436 كيلو و224 مترا، بنسبة تنفيذ أطوال 74.83%، من إجمالي أطوال الترع المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة، التي يبلغ عددها 202 ترعة بإجمالي أطوال 605 كيلو و677 مترا، بتكلفة مليار و966 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع، بالتعاون مع وزارة الري، بهدف ترشيد الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الري.

العمل في 197 ترعة

وأوضح محافظ سوهاج، أنه تم العمل في 197 ترعة، بإجمالي أطوال 582 كيلو و977 مترا، موجها بأهمية مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها، مؤكدا أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله من نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه، وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق.

طرح 5 ترع لتبطينها

وأوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بالمحافظة، أنه جارى طرح 5 ترع لتبطينها، بإجمالي أطوال 22.7 كيلومتر، بتكلفة 111.97 مليون جنيه، لافتا إلى المتابعة المستمرة والمرور الدوري على جميع المشروعات الجارية بنطاق المحافظة؛ للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات.