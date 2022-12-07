ضبط شخصين قتلا سائق «تروسيكل» للاستيلاء على المركبة بكفر الدوار

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقتل أحد الأشخاص بالإسكندرية وضبط مرتكبي الواقعة حيث تبين أن شخصين استدرجا المجني عليه وذبحاه للاستيلاء على «تروسيكل»، الخاص به، وألقيا الجثة في ترعة بمنطقة كفر الدوار.

بلاغ لقسم شرطة محرم بك

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من أحد الأشخاص يقيم بدائرة القسم بغياب نجل شقيقته، سائق «تروسيكل»، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين يقيمان بدائرة القسم، إذ قاما باستدراج المتغيب بزعم توصيلهما لمحافظة البحيرة ولدى وصولهم لمنطقة زراعية بمدينة كفر الدوار قام أحدهما بالتعدي عليه بسلاح أبيض أودى بحياته واستوليا على الدراجة ومتعلقات المجني عليه.

ألقيا جثته بمجرى مائي

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين ألقيا الجثة بإحدى المجاري المائية بذات المنطقة ولاذا بالهرب مستقلين «التروسيكل»، الخاص بالمجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالي، والهاتف المحمول المستولى عليه، والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما التوصل للدراجة المستولى عليها، واستخراج الجثمان، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.