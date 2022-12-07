«الداخلية» تضبط 1624 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم حيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط عدد (4) قضايا.فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضية.فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية.

1624 مخالفة مرورية متنوعة

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (1624) مخالفة مرورية متنوعة.فى مجال الأمن العام: ضبط (28) قضية.فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ (190) حكم قضائى متنوع.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.