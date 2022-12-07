البابا تواضروس يترأس صلاة التجنيز على أسقف المنصورة

ترأس البابا تواضروس الثاني، صلاة التجنيز على روح الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها اليوم الأربعاء، بكاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل، وسط حضور مكثف من الآباء والكهنة، وشعب الدقهلية الذي توافد على الكنيسة منذ الصباح، لحضور الصلاة وإلقاء نظرة الوداع، وبدا الحزن الشديد على جميع من بالكنيسة لفقد الأنبا داود والذي توفي بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر يناهز 66 سنة.

حضور قيادات الكنيسة

وحضر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد كبير من الآباء والكهنة، ومن بينهم الأنبا بولا مطران إيبارشية طنطا وتوابعها، والأنبا صليب، مطران ميت غمر وبلاد الشرقية، والأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة والأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، علاوة على وجود عدد كبير من شعب الدقهلية وأعضاء مجلس النواب مسلمين وأقباط.

تنظيم صلاة التجنيز

ونظمت فرق الجوالة ولجنة النظام الخاص بمراسم تجنيز الأنبا داود أسقف المنصورة، وفقا للقواعد التي وضعتها للالتزام بها حتى انتهاء المراسم.

يذكر أن إيبارشية المنصورة أعلنت أمس، وفاة ‎الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها، بعد 20 عاما من العطاء بها، و33 عاما من الرهبنة، إلا أنه دخل في صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة، وسافر للعلاج في فرنسا وألمانيا، وعاد إلي مصر، ليشتد عليه المرض وتم حجزه في العناية المركزة بإحدي مستشفيات القاهرة حتى توفي صباح الثلاثاء.