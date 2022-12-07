وزير القوى العاملة يوجه تعليمات بشن حملات تفتيشية على المنشآت

أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة في تصريحات صحفية اليوم، عن تشكيل لجنة مركزية من الوزارة لمتابعة توجيهاته لجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات لتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بتطبيق كافة التشريعات واللوائح التي تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018، وشدد الوزير في توجيهاته على أهمية تعيين نسبة الـ 5% التي نص عليها القانون، وكذلك استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المستهدفة.

حملات مستمرة للتفتيش على المنشآت

وأوضح احمد اسماعيل مدير عام الادارة العامة لمتابعة شؤون المديريات، أنه أرسل خطاباً إلى كافة مديري المديريات تضمن توجيهات الوزير، طالبهم فيه بسرعة تكليف مكاتب التفتيش التابعة لكل مديرية بشأن تنفيذ حملات مستمرة للتفتيش على المنشآت، لمتابعة مدى التزامها بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بنسبة تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تُرِسل المديرية إلى اللجنة المركزية بيان شهري حسب خطة التفتيش لكل مكتب، يتضمن نسبة تطبيق القانون بشأن تعيين نسبة الـ 5%.

بيان بحملات التفتيش

وأضاف ان البيان يجب أن يوضح اسم المنشأة، وعدد العاملين، وعدد وأسماء ورقم المحمول الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، الذين تم تعيينهم، وتاريخ التفتيش على المنشأة ويُرفق بهذا البيان المستند الدال على التعيين الفعلي من خلال صورة من استمارة 1 أو 2، وصورة من بطاقة الخدمات المتكاملة، أو شهادة تأهيل.